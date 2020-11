PSD a rasturnat majoritatea din Primaria Craiova. 3 femei de la PSD vor conduce municipiul reședința de județ

PSD a obţinut, miercuri, majoritatea în Consiliul Local Craiova şi cele două posturi de viceprimar cu ajutorul votului consilierul PNL Dan Diaconu, care a votat candidaţii propuşi de social-democraţi. Schimbările politice au avut loc în contextul în care azi este ziua de naștere a primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care a împlinit 46 de ani.

Citește și: VIDEO - Scriitorul Mircea Dinescu îi răspunde lui CTP, acest 'împărat în trening': 'Poate că i-aș fi plâns de milă'

În cadrul şedinţei extraordinare a CL Craiova de miercuri, cu votul consilierilor PSD-PER şi al consilierului PNL Dan Diaconu, cei doi viceprimari au fost votaţi din rândul consilierilor PSD, respectiv Aurelia Filip şi Daniela Barbu, consilierii PNL-USR-PLUS pierzând majoritatea în CL Craiova.

Marian Vasile, consilierul PNL care fusese propus pentru un post de viceprimar, a spus că în cel mai scurt timp PNL şi Alianţa USR-PLUS îşi vor "reconstitui majoritatea în CL Craiova".

"Din punctul nostru de vedere, Lia Olguţa Vasilescu s-a autointitulat primarul Craiovei, noi neavând nici până astăzi dovada jurământului dânsei şi nu ştim cum a primit eşarfa în şedinţa care nu a avut loc săptămâna trecută. Continuă cu aceleaşi proceduri specifice dânsei şi PSD, construind efemer o majoritate în Consiliul Local prin târguirea voturilor craiovenilor, care nu i-au dat ei majoritate în CL. Să-i fie ruşine şi dânsei şi colegului nostru, pe care îl aşteptăm astăzi până la ora 16.00 să-şi dea demisia. La ora 16.00 avem şedinţă de Birou Permanent Local şi vom lua o decizie în privinţa excluderii lui. Asigur craiovenii că, în cel mai scurt timp, vom reconstitui majoritatea în CL, aşa cum ei au votat", a spus Marian Vasile.

La rândul său, Cezar Drăgoescu, de la USR, care era propunerea USR-PLUS pentru cel de-al doilea post de viceprimar al Craiovei, a afirmat că "mutarea lui Diaconu este o mare mizerie". "Din păcate, azi am asistat cu toţii la o mare mizerie, viitorul fost consilier Dan Diaconu, de la PNL, actualmente PSD, PER, cred că nici el nu ştie din ce face parte, sper ca în cel mai scurt timp să nu mai facă parte din Consiliu Local Craiova, astfel încât în viitor să avem din nou majoritate. Ceea ce s-a întâmplat este o bătaie de joc la adresa cetăţenilor Craiovei, o majoritate efemeră, de conjunctură, negociată pe sub mese. Noi vom continua lupta şi vom fi aici pentru următorii patru ani să ne opunem acestei caracatiţe PSD", a spus Drăgoescu.

La rândul său, consilierul PNL Cosmin Corâţu a afirmat că Dan Diaconu şi-a bătut joc de majoritatea PNL-USR-PLUS din CL Craiova. "Acest trădător, Dan Diaconu, nu reprezintă PNL, el va fi exclus, chiar dacă nu vine să îşi dea demisia. E evident că nu va veni. Şi-a bătut joc de toată majoritatea de dreapta, de toată munca noastră şi a vândut viitorul nostru, al întregii comunităţi craiovene pentru următorii patru ani. Să-i fie ruşine, este un zero barat şi pentru noi nu reprezintă nimic altceva decât un trădător", a afirmat şi Cosmin Corâţu.

În urma alegerilor locale din 27 septembrie, PSD are 10 mandate de consilier local, PNL - 9 mandate, Alianţa USR-PLUS - 5 mandate şi Partidul Ecologist Român (PER) - 3 mandate.