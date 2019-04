PSD a reactivat celebrele departamente: prezinta cifre care arata o situație roz a economiei

PSD a reactivat celebrele Departamente ale Consiliului Național, care au fost inexistente după guvernarea lui Adrian Năstase. Departamentul Politici Fiscal Bugetare al PSD vine să cotrazică cifrele vehiculate public și prezintă date economice care arată că economia României a crescut spectaculos.

”Guvernarea PSD a adus cea mai mare crestere economica din ultimii ani + 7% in 2017 si plus 4,1% în 2018

In acest timp ponderea datoriei agregate in PIB si a datoriei guvernamentale in PIB au scazut.

Conform Băncii Centrale Europene România are cea mai mică datorie agregată (publică și privată - gospodării și companii nefinanciare) din UE (Raportul din martie al Comitetului European pentru Risc Sistemic disponibil aici https://www.esrb.europa.eu/…/esrb.risk_dashboard190328_27~3….

Conform Eurostat / Comisiei Europene România are a cincea cea mai mică pondere a datoriei guvernamentale in PIB si in scadere(detalii aici https://ec.europa.eu/…/2-21012019-AP-EN.pdf/97de2ad5-5b7e-4…)

Am crescut economia scazând datoria.

• România a înregistrat în ultimii 2 ani cea mai mare creștere economică din UE, în contextul în care ponderea datoriei agregate s-a redus cu 10 puncte procentuale din PIB în trimestrul 3 2018 relativ la trimestrul 4 2016, ca urmare a reducerii:

- cu 3,2 pp a ponderii datoriei publice în PIB

- cu 6,2 pp a ponderii datoriei companiilor nefinanciare în PIB

- cu 0,5 pp a ponderii datoriei gospodăriilor în PIB

România are al 7 lea cel mai mic serviciu al datoriei din UE.”, arată Departamentul pentru Politici Fiscal Bugetare al PSD.