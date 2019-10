PSD a trecut de Senat proiectul prin care se sarbatoreste 10 august, zi in care au fost gazati de jandarmi mii de romani. UDMR s-a abtinut

PSD a trecut, luni, la vot in Senat proiectul depus de Liviu Pop prin care ziua de 10 august, cand in 2018 zeci de mii de romani au fost gazati de jandarmi in Piata Victoriei, sa fie declarata Ziua unitatii civice. Opozitia s-a opus, iar UDMR s-a abtinut de la vot.