PSD, anchetat de DNA. Pe cine vizeaza dosarul

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat o anchetă de amploare a DNA în interiorul partidului, potrivit Antena 3. Liderul social-democraților a anunțat că Direcția Națională Anticorupție a cerut documente de la partid legate de datoriile și contractele PSD din campania electorală de la prezidențiale, când a candidat Viorica Dăncilă. Ciolacu se așteaptă că aceasta va […]