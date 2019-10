PSD, atac VIRULENT la adresa PNL: Ei dispretuiesc bugetarii

PSD google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Partidul Social Democrat anunta astazi, pe pagina oficiala de a partidului, ca in timp ce social-democratii garanteaza cresterea salariilor de la 1 ianuarie 2020 si 1 ianuarie 2021 si asigura acordarea de vouchere si alte bonusuri pentru bugetari, partidele de opozitie dispretuiesc bugetarii. „Noi, cei din PSD, garantam cresterea salariilor de la 1 ianuarie 2020 si 1 ianuarie 2021. Asiguram acordarea de vouchere si alte bonusuri pentru bugetari. Mihai Fifor avertizeaza: Pregatiti-va! Winter is coming! Ei, partidele de opozitie, dispretuiesc bugetarii. Pe unii vor sa ii concedieze, iar pentru restul vor sa taie salariile, sa le ia toate bonusurile pe care in mod corect le castiga astazi. Ei considera ...