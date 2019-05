PSD Bihor acuza 'famiglia' PNL și pe Ilie Bolojan: 'Sifoneaza banii publici'

Consilierii locali ai PSD au atacat prin plângere prealabilă bugetul Municipiului Oradea. Ei acuză „un motiv extrem de grav și definitoriu” pentru administrația PNL condusă de Ilie Bolojan (foto): „sifonarea banilor publici către acoliții PNL”, au precizat reprezentanții PSD Bihor într-un comunicat de presă.

„În ultimii ani, observăm cu îngrijorare o creștere a numărului de contracte publice atribuite firmelor controlate de Găvrilă Ghilea, deputat și vicepreședinte PNL Bihor. Nu vrem să ne pronunțăm asupra ”calității” acestor lucrări, orădenii sunt cei mai în măsură să o facă. Nu putem însă să ne facem că nu vedem starea jalnică în care se află parcarea etajată de la Spitalul Municipal din cartierul Rogerius, cu calea de rulare plină de denivelări și carosabil distrus la mai puțin de un an de la inaugurare. Același constructor de partid (PNL) întârzie de ani de zile lucrările la parcarea subterană din centrul orașului, de pe str. Independenței și nu plătește nicio penalitate, deși taxele de parcare care ar fi putut fi încasate acolo s-ar fi ridicat deja la sute de mii de Euro. Mai mult, după ce a renunțat la contract, dovedindu-și incapacitatea, la reluarea achiziției publice, în mod surprinzător, tot firma sa a "câștigat" licitația organizată de Primăria Oradea, desigur la un preț mult mai mare decât cel inițial.

Golul rămâne nu doar în centrul orașului, ci și în bugetul orașului, firmele de construcții ale domnului Ghilea în schimb prosperă de pe urma contractelor cu Primăria Oradea, plătite din taxele și impozitele încasate de la orădeni!

O altă afacere în ”famiglia” PNL vizează bugetul pe 2019 al municipiului Oradea. ”Tovarășii” din PNL s-au gândit să aloce 6,2 milioane lei unei fundații controlate tot de către lideri ai PNL Bihor. Este vorba despre Asociația pentru Promovarea Turismului în Oradea și Regiune (APTOR) condusă, din umbră, de unul dintre liderii PNL Bihor, ne referim la consilierul local Ionescu Romeo. Încălcând cu nonșalanță prevederile legale, în calitate de consilier, acesta a votat bugetul generos de la APTOR, fără a ține cont de conflictul de interese în care se află: Romeo Ionescu deține și conduce o societate cu profil turistic (ABA Turism - Ramada Oradea) și în această calitate este membru fondator și membru al Comitetului Director al APTOR, având, așadar, pârghiile necesare direcționării sumelor alocate acestei fundații către interesele sale private, fie către ale PNL.

În conducerea APTOR mai regăsim și un alt membru PNL aflat în conflict de interese: Eduard Florea, directorul economic al Primăriei Oradea, omul care propune și avizează bugetul orașului. Florea este un personaj extrem de implicat în astfel de ”alocări” preferențiale de fonduri: de exemplu, către International School of Oradea, școala privată finanțată cu sute de mii de euro din fondurile publice ale Primăriei. Pentru această unitate privată - unde învață doar câțiva zeci de elevi - s-au găsit bani în bugetul orașului, în schimb, Primăria Oradea se face că nu găsește fondurile necesare pentru prioritățile orădenilor: bursele școlarilor, transportul public al studenților, subvenția pentru căldură, etc. Legat de societatea de termoficare din Oradea, merită amintit faptul că Termoficare furnizează în continuare cea mai scumpă energie termică din țară, deși s-a retehnologizat recent, produce și energie electrică pe care o vinde scump, în plus mai încasează și subvenții generoase pentru gaz de la Guvernul PSD. Și totuși, în buzunarele orădenilor aceste lucruri nu se simt. Ei plătesc mult mai mult decât clujenii sau timișorenii, asta în condițiile în care salariile din Oradea sunt la jumătate față de ceea ce câștigă cei din Cluj sau Timișoara, iar Primăria Oradea nu face aproape nimic pentru a reduce această diferență.

În ședința de Consiliu Local în care s-a votat bugetul orașului, tupeul PNL a mers până acolo încât consilierul PNL, Romeo Ionescu, unul dintre proprietarii Hotelului Ramada, a votat bugetul propriei fundații înființate împreună cu Primăria, bugetul fiind propus chiar de colegul său de partid, directorul economic din Primărie, Florea. În aceste condiții devine extrem de clar acest circuit al sifonării banilor publici prin această fundație care dispune de sume fără să dea socoteală la nimeni. Așa explicăm și încăpățânarea primarului Ilie Bolojan care refuză să finanțeze alte ONG-uri, în schimb este extrem de generos cu fundația condusă de acoliții săi. Din moment ce se alocă 6,2 milioane de lei, bani publici pentru dl. consilier Ionescu (bani asigurați cu semnătura dlui Eduard Florea, cel care elaborează bugetul și, în același timp, cel care verifică cheltuirea acestora împreuna cu dl. Ionescu prin APTOR), este de înțeles de ce nu se mai găsesc bani și pentru subvenția la încălzire, pentru bursele elevilor, pentru transportul studenților sau pentru restul ONG-urilor din Oradea.

Nepăsare față de lege și față de orădeni. Iată, așadar, adevărata față a sistemului clientelar patronat de Ilie Bolojan, sistem coordonat cu ajutorul directorilor din Primărie și companiile subordonate, cu toții membri ai PNL, cărora le țin spatele Consiliile de Administrație politizate și populate în proporție de 95% de membrii PNL.

Iată ce prevederi legale încalcă domnul consilier local, Romeo Ionescu din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali:

ART. 75

Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problema, dacă au posibilitatea să anticipeze ca o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;

b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;

c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;

d) o alta autoritate din care fac parte;

e) orice persoana fizica sau juridica, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plata către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;

f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.

Art. 77

(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectiva.

(3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei”, au precizat reprezentanții PSD Bihor într-un comunicat de presă.