PSD blocheaza activitatea Executivului Orban: A picat in comisie legea de abilitare a Guvernului de a emite OUG-uri in vacanta parlamentare

Comisiile juridica si de buget ale Camerei Deputatilor au adoptat, marti, un raport de respingere pe abilitarea Guvernului de a emite ordonante in vacanta parlamentara. Proiectul, care se adopta de fiecare data in perioada in care alesii sunt in vacanta, este necesar pentru ca Guvernul sa poata adopta Ordonante, in diferite domenii.

La vot, s-au inregistrat 26 de voturi ”pentru” raport de respingere, 20 – „impotriva” si doua abtineri.

Presedintele Comisiei juridice, Nicusor Halici, a explicat ca propunerea de respingere a venit pentru ca domeniile pentru care Guvernul intentioneaza sa emita ordonante in vacanta parlamentara vizeaza si legi organice, lucru interzis de lege.

„Daca votul negativ din Comisia juridica si cea de buget pe proiectul privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in vacanta parlamentara nu va fi corectat miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, Cabinetul Orban va fi fortat in luna ianuarie sa adopte ordonante de urgenta si sa convoace Parlamentul in sesiune extraordinara pentru fiecare OUG in parte”, a avertizat vicepremierul Raluca Turcan.

Ea a facut un apel la parlamentarii care au respins legea de abilitare a Guvernului ca miercuri sa sustina retrimiterea proiectului la comisii.

”Cine isi imagineaza ca, prin respingerea legii de abilitare a Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare, va bloca Guvernul sa lucreze se insala. Daca votul de astazi din Comisia juridica si cea de buget nu va fi corectat maine, in plenul Camerei Deputatilor, Guvernul Orban va fi fortat in luna ianuarie sa adopte ordonante de urgenta si sa convoace Parlamentul in sesiune extraordinara pentru fiecare OUG in parte. Fac un apel catre parlamentarii care au respins legea de abilitare a Guvernului ca maine sa sustina retrimiterea legii la comisii si corectarea unui demers politic greu de inteles, in conditiile in care Romania si romanii au nevoie de un guvern care sa munceasca”, a scris Turcan marti pe Facebook.

