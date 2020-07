PSD catalogheaza drept "un abuz cu nuante politice" plasarea in carantina a satului prahovean Gornet

PSD catalogheaza drept "un abuz cu nuante politice" plasarea in carantina a satului Gornet, din judetul Prahova, unde 15 cazuri de infectare cu SARS-COv-2 au fost depistate in doua saptamani. Purtatorul de cuvant al partidului, Lucian Romascanu, afirma ca spera ca instanta de judecata sa fie "in acord cu pretentiile" celor din administratia locala, care au contestat in instanta ordinul de carantinare si cer daune morale si daune interese in cuantum de 500.000 de euro.