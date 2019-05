PSD cere ancheta și se dezice de batjocorirea simbolurilor religioase in campania electorala

”Partidul Social Democrat își exprimă indignarea față de campania murdară a Opoziției care folosește imaginea Sfântului Mântuitor Iisus Hristos în clipuri electorale, cu scopul de a ataca sau de a compromite PSD. Autorii acestei campanii mizerabile sfidează și batjocoresc credința creștină împărtășită de cea mai mare parte a cetățenilor români”, se arată într-un comunicat de The post PSD cere anchetă și se dezice de batjocorirea simbolurilor religioase în campania electorală appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.