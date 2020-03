PSD: Costache a dezertat. In urma lui, sase spitale raman contaminate

PSD a transmis, joi, ca ministrul Victor Costache a ”dezertat” in plina pandemie de coronavirus, iar in urma sa raman sase spitale contaminate si sute de cadre medicale care au contractat virusul.

”Costache a dezertat! Si-a dat demisia si a fugit! In urma lui, sase spitale raman contaminate! In urma lui, raman sute de cadre medicale infestate si zero stocuri de echipamente de protectie”, a transmis, joi, PSD.

Social-democratii afirma ca ”in prima linie au ramas in continuare medicii lasati in voia sortii de Costache”.

”Fara echipamente de protectie si fara stocuri de teste si medicamente. Aceasta este SOLIDARITATEA aratata de ministrul Sanatatii?! Fuga de greu! A avut totusi timp sa modifice legi si sa transfere bani la clinicile private si afacerile lui”, a mai transmis PSD.

Formatiunea afirma ca ”in PNL e al doilea las care fuge de responsabilitate dupa ce Citu a disparut cu 10 minute inainte sa fie votat guvernul”.

”In cel mai greu moment cu care Romania se confrunta, ministrul Sanatati Costache da bir cu fugitii”, au mai comentat social-democratii.

Premierul Ludovic Orban a anuntat oficial joi ca Victor Costache a demisionat de la conducerea Ministerului Sanatatii si l-a propus pe secretarul de stat Nelu Tataru pentru acest post.

