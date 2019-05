PSD detoneaza BOMBA in alegeri! Mesaj intern atribuit USR: 'Trebuie sa creați un incident la vot pana la ora 10.00' / DOCUMENT

Social-democrații au transmis, luni, că au făcut rost de un mesaj intern al USR în care membrii partidului sunt îndemnați să provoace incidente la vot pe 26 mai.

„Atrag atentia cu privire la activitatile pe care un competitor electoral vrea sa le desfasoare in urmatoarea perioada, in ziua scrutinului, este vorba de alianta 2020 USR-PLUS. Chestiunile care duc la aceasta concluzie au inceput sa vina mai din timp dar le-am tratat in sfera normalitatii si nu le-am dat foarte mare atentie. In cursul zilei de ieri, in online, pe pagina USR Iasi, un material care spune asa: Pentru toti delegatii, daca nu ati raportat niciun incident la vot pana la ora 10.00 trebuie sa creati macar unul. Daca dati interviuri, spuneti ca au fost persoane care au incercat sa va legitimeze, pentru ca oricum nu se poate verifica. E un mesaj folosit pe platforma interna a USR, noi am facut rost de la ei de la Iasi”, a anunțat, marți, liderul comisiei juridice a Camerei Deputaților, Nicușor Halici, într-o conferință de presă.

Mesajul despre care a vorbit Halici, transmis ȘTIRIPESURSE.RO: