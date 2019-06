PSD: Guvernul Romaniei rezolva proiectele Primariei Iasi!

autobuz google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In scurt timp iesenii vor beneficia de mijloace de transport noi si nepoluante. Astfel, cu sprijinul Guvernului vor fi achizitionate 16 tramvaie noi si 44 autobuze electrice. Proiectul se afla in etapa de licitatie si pana la sfarsitul lunii iulie se vor cunoaste ofertantii. Valoarea totala a achizitiilor se ridica la aproximativ 80 milioane de euro. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) va livra mijloace de transport in comun in mai multe judete din tara, printre care si Iasului, prin intermediul unui program national asigurat cu fonduri europene si guvernamentale. Desi primarul Iasului braveaza cu acest proiect, meritul Primariei este neconcludent. Mai mult decat atat, Iasul a pi ...