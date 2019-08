PSD și ALDE au discutat despre funcțiile vacante din Guvern, in cadrul ședinței de coaliție

PSD și ALDE s-au reunit, miercuri, în ședință, pentru a discuta planul pe termen scurt în contextul funcționării coaliției de guvernare. Potrivit unui comunicat de presă al PSD, discuțiile au vizat „atât componenta politică a alianței, cât și pe cea guvernamentală”. „În cadrul discuției de astăzi, am abordat tema funcțiilor vacante în guvern, precum și The post PSD și ALDE au discutat despre funcțiile vacante din Guvern, în cadrul ședinței de coaliție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.