PSD și PNL fumeaza pipa pacii, USR și Pro Romania lanseaza tiruri politice: deputații dezbat in plen legea carantinei și izolarii

Grupurile parlamentare dezbat și votează în Camera Deputaților, la ora transmiterii acestei știri, proiectul de lege privind carantinarea și izolarea în cazul unei epidemii.

Dezbaterile au fost deschise de Raed Arafat care a asigurat că proiectul este pus în acord cu toate deciziile CCR.

Din partea PSD și PNL, deputații-juriști Nicușor Halici și Ioan Cupșa au salutat că s-a ajuns la un acord larg pe spectrul politic pentru acestă variantă a legii. Spre deosebire de intervențiile din ultimele luni de zile, liberalii și social-democrații nu și-au mai adus acuzațiile obișnuite legate de corupție, incompetență, oportunism.

USR-istul Ionuț Moșteanu a lansat însă reproșuri.

Deputatul a zis că PSD și PNL și Pro România sunt mai preocupate de sondaje decât de sănătatea românilor. „Asteptam de la PSD și Pro România sa nu mai minimizeze efectele acestei pandemii”, a zis el. „Nu uitam ca ati condus Romania in ultimii 30 de ani. Asteptam si de la Guvern mai multa transparenta si un dialog real cu Parlamentul, proiectul asta a venit tarziu in Parlament. Astept si de la Iohannis sa-si ia in serios rolul de mediator, si sa medieze meciul PSD-PNL pentru ca e clar din meciul asta pierd romanii si se scufunda economia”, a declarat acesta.

Pro Europa va vota împotrivă.

„Ramanem consecventi. Votam impotriva unei legi care aduce restrictii, interdictii si foate multe posibile abuzuri impotriva romanilor. Regret faptul ca in continuare majoritatea din Parlament voteaza asemenea legi care se dovedesc scrise prost. Noi votam impotriva. Noroc ca exista Pro Romania”, a declarat liderul formatiunii, Victor Ponta.

Vezi aici o parte din cele mai importante noutăți ale legii.

Proiectul aflat la dezbateri este aici.