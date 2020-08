PSD Iași a postat un banner chiar pe cladirea sediului PNL

Organizația PSD din Iași a amplasat un banner electoral uriaș chiar pe clădirea care găzduiește sediul PNL din cartierul Podu Roș, după cum arată fotografiile postate pe Facebook chiar de social-democrați. În afiș apare șeful PNL Iași, Maricel Popa, alături de textul ”Noi cu faptele, ei cu vorbele”. PNL are sediul la parterul clădirii private […] The post PSD Iași a postat un banner chiar pe clădirea sediului PNL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.