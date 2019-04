PSD ii pregateste o surpriza 'placuta' lui Iohannis, la consultari. Dragnea a anuntat conditia pentru a vota la referendum

Liviu Dragnea a anunţat, joi seara, la Antena 3, că PSD trimite la consultările de la Cotroceni o delegaţie formată din trei persoane. Liderul PSD a dezvăluit doar unul dintre cele trei nume: deputatul Eugen Nicolicea.

"Nicolicea si inca doua persoane. La ora 9 o sa primeasca faxul domnul Iohannis. Cred ca o sa fie trei persoane care o sa-i placa foarte mult, ca sa fie un dialog constructiv, sa fie compatibili. Daca nu ii primeşte e problema dumnealui. Noi trimitem acolo niste oameni care sa poata sa ii spuna niste pareri si poate niste propuneri de intrebari. Colegii s-au pregatit", a declarat Dragnea.

Preşedintele PSD a afirmat că va vota la referendum dacă va fi de acord cu întrebările. "Cred ca merg la referendum. Sa vad. Oricum, ma duc la vot la alegeri. Daca o sa iau buletinul pentru refenredum depinde de intrebari", a precizat Dragnea.

"Acest referendum e organizat de Iohannis pentru a putea intra si el in campania pentru europarlamentare. Sigur, acolo sunt niste contradictii. I-am vazut pe cei de la PLUS, Ciolos ca sustin si ei sa nu se dea ordonante. Ciolos a modificat prin ordonanta sute de articole din codurile penale. Tot ei au spus ca daca vor veni la putere vor adopta ordonanta pentru a modifica legile justitiei adoptate de noi in Parlament. In una dintre cele doua afirmatii ale lor ei mint", a mai declarat Liviu Dragnea.