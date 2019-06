PSD il lasa pe Calin Popescu Tariceanu sa decida viitorul lui Victor Ciorbea

Victor Ciorbea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderii coalitiei de guvernare s-au intalnit astazi la Parlament pentru a pune la cale strategia pentru perioada urmatoare. Un prim subiect de discutie a fost postul de Avocat al Poporului, care va deveni vacant in curand. Surse din PSD sustin ca social-democratii au cedat in fata ALDE, iar oamenii lui Calin Popescu Tariceanu vor veni cu o propunere pentru acest post. Tariceanu trebuie sa decida daca il pastreaza pe Victor Ciorbea in functie sau nu. Avocatul Poporului, intervine in problema salariilor magistratilor. A sesizat Curtea Constitutionala De asemenea, s-a convenit ca in Comisia de Cod Electoral sa se lucreze la un draft, dar acesta ar urma sa fie votat in toamna, nu intr-o sesiune extraordin ...