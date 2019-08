PSD incearca o lovitura de proportii in Parlament: Negocieri cu parlamentarii ALDE (surse)

Criza politică generată de ieşirea ALDE de la guvernare să naştere unor noi posibilităţi de negociere în Parlament. Dacă surse din Pro România vorbesc despre negocieri pentru racolarea unor parlamentari PSD, social-democraţii lansează "pe surse" informaţii despre negocieri ample pentru racolări în vederea formării unei noi majorităţi parlamentare.

Astfel, potrivit surselor din PSD, liderii partidului de guvernământ se află în această perioadă în negocieri cu un grup de aproximativ 10 deputaţi ALDE care ar dori să participe la actul de guvernare. Este cunoscut faptul că unii dintre membrii partidului condus de Călin Popescu Tăriceanu nu au fost de acord cu părăsirea alianței.

În acelaşi timp, PSD ar dori să transfere şi 2-3 senatori. Prima mutare de acest fel s-a produs miercuri, 28 august, când senatorul ALDE Ilie Niţă a anunţat că trece la PSD.

În Camera Deputaţilor, PSD are 136 de aleşi, iar restul formaţiunilor, plus minorităţi şi independenţi strâng 193 de deputaţi, dintre care 19 ai ALDE. În Senat, cu transferul de azi, PSD are 70 de aleşi, iar restul partidelor au 66 de aleşi. Astfel, PSD are în prezent 206 parlamentari, în condiţiile în care majoritatea este de 233.