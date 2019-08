PSD incepe negocierile pentru prezidentiale. Care este prima alianta vizata - SURSE

psd google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Agitatia de pe scena politica din aceste zile ne arata ca pentru alegerile prezidentiale inca nu au fost facute cartile. Apar noi candidati, altii isi anunta retragerea si schimba macazul, in speranta ca macar la locale va fi bine. Se cauta aliati, se destrama aliante si se negociaza la sange fiecare vot. In aceeasi idee de a nu pierde niciun vot, PSD se orienteaza catre aliante cu partide mici, care au totusi o cat de mica "zestre" de voturi. Primele negocieri urmeaza sa vizeze o alianta cu UNPR, potrivit unor surse politice. Astfel, Viorica Dancila ar putea fi sustinuta in primul tur al alegerilor prezidentiale de UNPR. Cele doua partide ar putea viza o constructie politica de tip alianta, inclusiv in ...