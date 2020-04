PSD incepe sa toace marunt Guvernul / VIDEO

Purtătorul de cuvânt al PSD, senatorul Lucian Romașcanu, a anunțat vineri, într-o declarație de presă la sediul central al partidului, că liberaii au tăiat orice fel de comunicare cu partidele parlamentare, motiv pentru care social-democrații nu mai au ce să facă și le rămân doar două variante.

„PSD este un partid de opoziite. Prima cale de actiune este de a atrage atentia Guvernului cand greseste, sa spunem unde greseste si sa le spunem cum vedem noi lucrurile ca ar trebui facute. A doua cale de opozitie este cea a actiunii parlamentare, unde am actionat activ, am adoptat legi”, a indicat Romașcanu.

El a trecut în revistă „ce a făcut greșit PNL” și a amintit, printre altele, de eșecul lansării site-ului pentru relansarea IMM-uri, faptul că nu s-a primit subvenția la motorină și a indicat că „cea mai mare problema a guvernului Orban este testarea redusa” a populatiei in epidemia de coronavirus. „Romania are probabil cea mai mica rata de testare din Europa, asta ascunde adevarul sub pres si pentru ca nu stim adevarul riscam sanatatea batranilor nostri cand masurile de relaxare se vor ridica dupa 15 mai”, a spus Lucian Romașcanu.

Purtătorul de cuvânt al PSD a mai declarat că „cea mai ciudată măsură” a fost demiterea lui Adrian Streinu-Cercel. „Nu e scopul PSD sa-l apare. Dar un specialist de talia lui trebuia mentinut”, a indicat social-democratul.

Lucian Romașcanu a menționat că de acum încolo PSD va prezenta periodic „ce e gresit in ce face guvernul si ce face PSD in Parlament din postura de partid de opozitie”.

Vezi si: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 43: Să vă explic de ce a lipsit Dănuța! .

Declaratiile lui Lucian Romașcanu: