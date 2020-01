PSD incepe strangerea de semnaturi pentru depunerea moțiunii de cenzura. Ședința CEX, saptamana viitoare

Liderii PSD se vor întruni, marți, la Parlament, într-o ședință a Comitetului Executiv, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. Printre subiectele de discuție se numără strângerea de semnături pentru depunerea moțiunii de cenzură. Potrivit surselor citate, ședința Comitetului Executiv va avea loc săptămâna viitoare, marți, de la ora 13.00, la Parlament. Un alt subiect de The post PSD începe strângerea de semnături pentru depunerea moțiunii de cenzură. Ședință CEX, săptămâna viitoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.