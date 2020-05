PSD insista cu schimbarea Guvernului. Marcel Ciolacu, lui Ludovic Orban in plen: O sa va dam jos prin moțiune de cenzura

Liderul PSD Marcel Ciolacu i-a spus luni, în plenul Camerei Deputaților, premierului Ludovic Orban aflat în Parlament la o dezbatere despre economie, că Guvernul său va fi demis prin moțiune de cenzură. „Au fost 3 zile de prostie imensa pentru care ma asteptam sa va dati azi demisia. Sunteti vestitorul austeritatii, nu stiti decat sa taiati, sa inchideti. Acest Parlament va va da jos prin motiune de cenzura”, i s-a adresa Ciolacu lui Orban.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat duminică seară la România TV că a discutat cu ALDE și Pro România să nu existe vacanță parlamentară, urmând ca Senatul și Camera Deputaților să fie convocate în sesiuni extraordinare. Seful PSD a indicat in acest context ca vrea o motiune de cenzura, dar vrea sa o depuna cand are sanse sa treaca. Ciolacu a spus ca in timpul starii de alerta PSD nu va depune o motiune de cenzura. Cum starea de alerta dureaza maxim 60 de zile, nu este exclus asadar ca la vara, in iulie-august, in Parlament sa se voteze o motiune de cenzura a carei adoptare ar duce la demiterea Guvernului.

