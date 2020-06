PSD invoca „Klaustrofobia”, iar ALDE pune pariu ca Parlamentul nu mai voteaza starea de alerta

Guvernul Orban pregăteşte prelungirea stării de alertă ca să evite moţiunea de cenzură, se spune într-o postare a ALDE, publicată, luni, pe pagina de Facebook a partidului. „PSD nu mai vrea continuarea Klaustrofobiei ca model de guvernare a țării! Ministrul Sănătății vrea să ne țină și după 15 iunie în stare de alertă, deși nu […] The post PSD invocă „Klaustrofobia”, iar ALDE pune pariu că Parlamentul nu mai votează starea de alertă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.