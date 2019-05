PSD isi anunta candidatul la prezidentiale chiar in seara alegerilor europarlamentare

Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca partidul pe care il conduce va anunta oficial cine va fi candidatul sau la alegerile prezidentiale din acest an chiar in seara alegerilor din 26 mai.

”Dupa alegeri! Chiar duminica seara o sa anuntam”, a declarat Dragnea la Adevarul Live, dupa ce a fost intrebat daca s-a decis sa candideze pentru functia de presedinte al Romaniei.

Liderul PSD nu a vrut sa dea mai multe detalii nici dupa ce a fost intrebat daca presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu ramane candidat al coalitiei PSD- ALDE la alegerile prezidentiale din 2019. ”PSD-ul se va pronunta duminica seara dupa alegeri”, a repetat Dragnea.

La sfarsitul anului 2018, Dragnea spunea ca nu respinge varianta unei candidaturi a lui Tariceanu pentru alegerile prezidentiale, sustinut de PSD-ALDE.

Pe de alta parte, Dragnea a precizat acum ca in 2016 a fost condamnat in dosarul Referendumul chiar cand PSD avea ”un scor bun” la alegerile locale. El a mai spus ca si acum, in 2019, la alegerile europarlamentare, s-ar putea ca PSD sa nu obtina un scor rau, insa ”incepe sa se creeze tensiune pe marginea acestui proces” in care a fost deja condamnat la inchisoare in prima instanta.

”In 2016, inainte de alegerile locale, deja PSD-ul incepuse sa creasca, era evident ca vom avea un scor bun la locale. Cu totul intamplator am fost condamnat in Dosarul Referendumului de doamna Stanciu, complet nevinovat. De ce? Pentru ca am spus oamenilor sa vina la vot. N-au fost condamnati cei care au boicotat referendumul. Asta scriind in lege ..

A venit toamna, deja PSD-ul crestea, se prevedea un rezultat bun, am fost trimis in judecata cu acest amarat de dosar fabricat. Am avut anul trecut un miting urias in Bucuresti, sute de mii de oameni, dupa miting am fost condamnat. Ma rog, 2 la 1, dar am fost condamnat, pe baza unui studiu sociologic, facut de unul care facea apologia nazismului prin anii 60.

Acum, scandal foarte mare in preajma alegerilor, unde, nu stiu, s-ar putea sa nu luam un scor rau, cine stie, poate luam un scor bun. Iar incepe sa se creeze tensiune pe marginea acestui proces, unde repet sunt complet nevinovat.” - a spus Dragnea.

Procesul lui Liviu Dragnea a ajuns la final

Procesul lui Liviu Dragnea a ajuns la final, iar Instanta Suprema va va pronunta sentinta pe data de 27 mai.

Procurorii insista ca politicianul sa fie pedepsit, ba chiar sa primeasca o pedeapsa mai mare decat cea data de prima instanta. Asta in timp ce avocatii politicianului, care a preferat sa astepte vestile la sediul partidului, au cerut achitarea.

Avocatii lui Liviu Dragnea au incercat pana in ultima clipa sa obtina amanarea procesului, mai ales ca una dintre judecatoarele din completul de cinci urmeaza sa se pensioneze de la 1 iunie.

Pentru dosarul liderului PSD, acest lucru ar fi insemnat reluarea apelului de la zero. Apararea a cerut inclusiv ca instanta sa astepte pronuntarea judecatorilor CCR, dar a contestat din nou si componenta primei instante care l-a condamnat pe seful social-democratilor la trei ani si jumatate cu executare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.