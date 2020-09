PSD, mesaj pentru Iohannis: "Legile justitiei se discuta transparent prin consultarea societatii civile"

Reprezentantii PSD i-au transmis presedintelui Klaus Iohannis ca Legile justitiei nu "se discuta in sediul de campanie al PNL de la Cotroceni, ci transparent prin consultarea societatii civile si a asociatiilor de magistrati si prin dezbateri in plenul Parlamentului". Sursa citata a adaugat ca raportul Comisiei Europene privind statul de drept este "un cartonas rosu" pentru seful statului care nu a fost in stare sa faca nimic in acest domeniu, in ultimele luni.