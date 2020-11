PSD muta rapid: Camera Deputaților ar putea deschide piețele inchise de Guvern!

PSD a depus în Parlament un amendament astfel încât piețele aflate în spații închise, a căror funcționare a fost suspendată temporar de Guvern ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, să își poată relua activitatea în orice spații. Legea la care s-a depus amendamentul va intra la vot final marti, in plenul Camerei Deputatilor, for decizional. Ar exista o majoritate PSD - Pro Romania - UDMR pentru adoptarea legii, spun surse din PSD.

„Pe durata starii de alerta, pietele agroalimentare in spatii inchise, targurile, balciurile, pietele mixte si volante, talciocurile, isi vor putea continua activitatea, cu respectarea restrictiilor referitoare la distantarea sociala si a masurilor de protectie sanitara”, este amendamentul depus de liderul PSD Marcel Ciolacu si senatorul PSD Daniel Zamfir.

„NU MOR CAII CAND VOR CAINII. Astazi, impreuna cu presedintele Marcel Ciolacu am depus un amendament la Ordonanta 78/2020 prin care nu-i permitem lui Orban sa inchida pietele! Sa se respecte distantarea sociala, sa se ia masuri de siguranta sanitara, dar sa nu se inchida sau sa-i arunce pe tarani pe trotuare si un parcari in plina iarna! Maine va fi votata in comisii si va merge la plen! Nu te lasam, Ludovice, sa distrugi agricultura romaneasca si nici sa-i duci la sapa de pe fermierii romani!”, a scris Daniel Zamfir pe Facebook.

