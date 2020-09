PSD nu a avut emoții in Buzau, județul lui Marcel Ciolacu: A castigat primariile municipiilor si oraselor din judet, precum si majoritatea comunelor

Partidul Social Democrat (PSD) a câştigat primăriile municipiilor Buzău şi Râmnicu Sărat, ale oraşelor Pogoanele, Nehoiu şi Pătârlagele, precum şi peste 60 de primării din mediul rural, afirmă reprezentanţii organizaţiei judeţene, în baza numărătorii paralele efectuată de social-democraţi.

"Am câştigat alegerile în judeţul Buzău. Domnul Constantin Toma a câştigat cu peste 74% Primăria municipiului Buzău, am câştigat şi municipiul Râmnicu Sărat, precum şi cele trei oraşe, Pogoanele, Nehoiu şi Pătârlagele. De asemenea, am câştigat marea majoritate a comunelor din judeţ, aproape 67, conform numărătorii noastre paralele", a declarat, pentru AGERPRES, secretarul executiv al organizaţiei judeţene PSD Buzău, Romeo Lungu.