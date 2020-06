PSD Olt a stabilit candidatii la primarii in majoritatea localitatilor

PSD Olt a stabilit candidaţii la primării în majoritatea localităţilor, potrivit preşedintelui filialei judeţene de partid, Marius Oprescu, acesta menţionând că mai sunt câteva comune în care vor fi efectuate sondaje în vederea stabilirii candidaţilor la funcţia de primar.

"În oraşe am stabilit candidaţii. Mai avem patru - cinci comune în care nu am stabilit candidaţii şi mai avem de făcut sondaje, dar nu le-am făcut din cauza pandemiei de coronavirus. Însă în majoritatea localităţilor am stabilit candidaţii. La oraşe: Slatina - Emil Moţ; Caracal - Marian Doldurea, Corabia - Iulică Oane, Scorniceşti - George Brînaru, Balş - Cătălin Rotea, Piatra-Olt - Nicuşor Rada, Potcoava - Emanuel Enăchioaia. Singurul nostru obiectiv este să câştigăm alegerile locale", a declarat joi, pentru AGERPRES, Marius Oprescu.

Referitor la candidaţii pentru alegerile parlamentare, preşedintele PSD Olt a declarat presei, joi, că deocamdată nu au avut loc discuţii privind listele pentru aceste alegeri.

"Este devreme să vorbim de parlamentare. Noi avem un obiectiv foarte clar, sa câştigam localele şi abia apoi vom discuta de parlamentare. În momentul de faţă, nu avem niciun fel de discuţii legate de listele pentru Parlament", a mai spus Marius Oprescu.