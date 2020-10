PSD, plangere la Parchetul General in scandalul electoral din Sectorul 1

PSD a depus plângere la Parchetul General cu privire la situația de la Biroul Electoral de Circuscripție a Sectorului 1 al Capitalei. Există „suspiciuni foarte, foarte mari” cu privire la procesul electoral din Capitală, a anunțat Sorin Grindeanu, care a amintit că Daniel Tudorache a făcut o solicitare de anulare la Biroul Electoral Central. Grindeanu […] The post PSD, plângere la Parchetul General în scandalul electoral din Sectorul 1 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.