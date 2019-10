PSD profețește surprize mari la moțiunea de cenzura. Pronosticul avansat de Șerban Nicolae dupa discuțiile cu Pro Romania și ALDE

Senatorul PSD Șerban Nicolae, fost lider al grupului senatorial, a declarat miercuri că moțiunea de cenzură nu are șanse de reușită pentru că parlamentarii Pro România și ALDE, cu care s-a ținut legătura constant, nu au cum să intre în „suita” lui Klaus Iohannis prin vot la motiunea de cenzura pentru demiterea Guvernului.

„In ceea ce ii priveste pe fostii nostri colegi din PSD plecati la Pro Romania si fostii nostri aliati de la ALDE eu cred ca ei inteleg votul din 2016, inteleg obligatiile unui mandat de 4 ani si nu au cum sa intre in suita lui Iohannis doar pentru a-l ajuta la alegerile prezidentiale”, a zis Serban Nicolae. Potrivit acestuia, PSD a avut o „comunicare constanta” in ultima perioada cu parlamentarii Pro Romania si ALDE.

„Nu inteleg de ce dl Iohannis insista ca votul din 26 mai trebuie sa duca la schimbarea Guvernului, in conditiile in care votul zdrobitor din 2016 nu a dus la demisia Presedintelui desi s-a implicat cat a putut de tare. Daca am fi urmat aceeasi logica, ar fi insemnat ca trebuia sa plece toti care nu erau in coalitia PSD-ALDE”, a mai zis social-democratul.

Serban Nicolae a mentionat ca la motiunea de cenzura vor fi „categoric” mai putine voturi decat numarul semnaturilor si ca demersul de schimbare a Guvernului a fost „un moment de umflare a muschilor”.

Nu se pune problema unui viitor guvern PSD-ALDE-Pro Romania daca trece motiunea de cenzura pentru ca ipoteza de la care pleaca initiatorul ideii, Victor Ponta, este gresita, a mai zis senatorul PSD.