PSD pune tunurile pe Robert Negoița: Demisia din funcția de primar!

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, îi cere demisia lui Robert Negoiță din funcția de primar al Sectorului 3, având în vedere că acesta a lansat un nou partid. „Aşa spune legea”, declară Lucian Romașcanu.

"Domnul Negoiţă a lansat azi un partid. Sigur, nu este un atac la persoană sub nicio formă, dar când te afişezi lângă un partid, altul decât cel în care eşti membru şi pe listele căruia ai candidat, e firesc să îţi pierzi mandatul de primar. Este natural să existe o decizie în acest sens a prefectului. Până atunci, domnul Negoiță dacă a decis un nou drum politic, mi se pare natural să își dea demisia din Partidul Social Democrat, faţă de care are atâtea cuvinte de reproş, şi să pornească această reconstrucţie și o nouă candidatură politică din afara Partidului Social Democrat şi din afara primăriei, pentru că aşa spune legea", a declarat Lucian Romaşcanu, joi seară, la Antena 3.

Robert Negoiță i-a răspuns că nu demisionează

„Nu, domnule Romașcanu, nu am să îmi dau demisia din calitatea de primar pentru că acolo eu am fost ales de cetățenii din sectorul 3, nu am fost ales de către PSD!”, a declarat primarul.

