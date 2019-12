PSD renunța la moțiunea de cenzura, dar ataca legea bugetului pe 2020 la CCR

CEx al PSD a decis, luni, că nu va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernul Orban, cu toate că Executivul va merge în Parlament să-și asume răspunderea pentru legea bugetului de stat și pentru legea asigurărilor sociale. Cele două legi vor fi atacate, însă, la CCR. Decizia privind sesizarea la Curtea Constituțională a unui posibil The post PSD renunță la moțiunea de cenzură, dar atacă legea bugetului pe 2020 la CCR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.