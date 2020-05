PSD, replica pentru premier pe scandalul maștilor: 'Macar pe oamenii nevoiași sa-i cruțe lacomii liberali...'

Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, susține că „mai nou, premierul Orban vede dușmani și conspiraționiști la tot pasul”, prin faptul că prim-ministrul a acuzat că din cauza modificărilor făcute de Parlament la hotărârea de guvern privind starea de alertă este posibil să fie întârziată punerea la dispoziţia persoanelor vulnerabile a măştilor de protecţie. Simonis a adăugat ca „măcar pe acești oameni nevoiași să-i cruțe lacomii liberali...”.

„Mai nou, premierul Orban vede dușmani și conspiraționiști la tot pasul. De-a valma, toată lumea e vinovată – toate instituțiile statului, PSD, hackerii și ozn-urile. Toate împreună conspiră la nefericirea lui și a guvernului său de marionete prezidențiale.

Numai prostia și hoția propriilor miniștri nu le vede domnul Orban!

Parlamentul a încuviințat astăzi starea de alertă, pe care Guvernul a trimis-o spre aprobare și nu altcineva, dar a instituit obligativitatea ca persoanele cu venituri mici să beneficieze de măști gratuit. Măcar pe acești oameni nevoiași să-i cruțe lacomii liberali...”, se arată pe pagina de Facebook a lui Alfred Simonis.

Reacția liderului deputaților PSD vine în contextul în care premierul Ludovic Orban a declarat că, din cauza modificărilor făcute de Parlament la hotărârea de guvern privind starea de alertă, este posibil să fie întârziată punerea la dispoziţia persoanelor vulnerabile a măştilor de protecţie.

"Parlamentul nu avea decât competenţa de a aproba sau de a respinge hotărârea de guvern prin care a fost instituită starea de alertă. (...) Parlamentul a decis să modifice hotărârea şi unele dintre măsurile care au fost cuprinse. Vă dau un exemplu. Parlamentul a schimbat mecanismul pe care l-am gândit noi pentru distribuţia măştilor către persoanele defavorizate care se află sub prevederile legii privind venitul minim garantat. Intenţia noastră era să adoptăm mâine, în şedinţa de guvern, hotărârea şi achiziţia să fie făcută de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, care este cel care are competenţa legală să acorde această formă de sprijin către persoanele vulnerabile, urmând ca distribuţia să se facă în termen de trei-patru zile, prin intermediul Poştei Române. Practic, s-a schimbat mecanismul. Distribuţia măştilor se va face prin Ministerul Sănătăţii, care va trebui să aştepte cererile autorităţilor locale pentru distribuirea acestor măşti. E posibil ca schimbarea mecanismului să întârzie ritmul de punere la dispoziţia cetăţenilor vulnerabili a acestor măşti necesare", a spus Orban la Realitatea Plus.