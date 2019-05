PSD sau Dragnea? Patru scenarii pentru ziua de dupa alegeri

Scenariile de dinaintea scrutinului europarlamentar de duminica il privesc in primul rand pe Liviu Dragnea, in al carui foisor se urzesc zilele acestea tot felul de strategii daca nu de salvare, macar de diabolizare a sistemului care l-a trimis la inchisoare si/sau care l-a facut sa duca PSD-ul in cea mai dezastruoasa situatie postdecembrista. Cum ramane insa cu Partidul?