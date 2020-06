PSD se intarește - Deputatul Eusebiu Pistru a semnat cu social-democrații (surse)

Social-democrații își întăresc efectivele parlamentare în perspectivă bătăliilor decisive din toamnă când este de așteptat ca actuala Opoziție să dea asaltul final asupra Guvernului Orban. Deputatul Eusebiu Pistru a trecut la PSD, au confirmat surse din cadrul partidului pentru STIRIPESURSE.RO

Mutarea va fi oficializată săptămâna viitoare în cadrul PSD Arad. Pistru a fost în mandatul anterior în PDL trecând ulterior la PNL prin fuziunea dintre cele două partide. El a fost reales deputat pe listele PNL în cadrul alegerilor din 2016. În 2017 a trecut la ALDE unde a rămas până la dispariția Grupului ALDE din Camera Deputaților... ulterior afiliindu-se la Grupul PMP.

Contactat de NewsAr.ro, deputatul Eusebiu Pistru nu a confirmat, dar nici nu a infirmat trecerea la PSD. Acesta a subliniat, însă, că nu a fost niciodată membru al PMP, ci a aderat doar la grupul parlamentar al formaţiunii lui Traian Băsescu din momentul în care ALDE nu a mai avut grup parlamentar la Camera Deputaţilor.

„Nu am fost niciodată membru al PMP, nu am avut nici o funcţie în acel partid, ci doar am aderat la grupul parlamentar al PMP, după ce ALDE nu a mai avut grup”, a spus Eusebiu Pistru pentru jurnaliștii arădeni.