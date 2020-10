PSD Sibiu: Fostul ministru al Turismului, Bogdan Trif, candideaza la Camera

Fostul ministru al Turismului, liderul organizaţiei judeţene a PSD, Bogdan Trif, şi-a depus candidatura joi, la Biroul Electoral Judeţean, în fruntea listei pentru Camera Deputaţilor, notează Agerpres.

Social-democraţii sibieni vin şi cu nume noi pentru alegerile parlamentare, în condiţiile în care unul dintre cei mai cunoscuţi senatori sibieni, Viorel Arcaş, nu mai candidează după patru mandate în Parlament.

"Am înţeles foarte bine mesajul sibienilor şi am decis să le propunem, la alegerile parlamentare, oameni noi, cu cariere profesionale de succes. Niciunul dintre candidaţii social-democraţi nu a mai fost parlamentar, iar media de vârstă a colegilor de pe lista noastră este de 42 de ani. Le mulţumim colegilor noştri care ne-au reprezentat până acum în Parlamentul României, din experienţa şi expertiza cărora am avut de învăţat. Considerăm că a venit momentul ca şi cei mai tineri să preia ştafeta de la seniori şi sunt convins că acest lucru va fi de bun augur atât pentru Partidul Social Democrat, cât şi pentru cetăţenii judeţului Sibiu", a subliniat preşedintele Organizaţiei Judeţene PSD Sibiu, Bogdan Trif.



Lista PSD Sibiu pentru Camera Deputaţilor depusă la BEJ continuă apoi cu consilierul local Mihai Macaveiu, preşedinte al Organizaţiei Municipale Mediaş, fostul şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean, profesorul Emilian Novac, Tania Bucşă, Nicolae Sebastian Cornel Forir, Maria-Izabela Brezaie.



În fruntea listei PSD Sibiu pentru Senat depusă la BEJ se află medicul urgentist Draia Cotizo, consilierul judeţean Daniel Cermonea şi Anca-Maria Suciu.