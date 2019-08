PSD, slogan de la Donald Trump: "Let's make PSD great again"

slogan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, la Conferinta PSD Dolj, in cadrul careia eurodeputatul Claudiu Manda a fost reales presedinte al organizatiei judetene, a putut fi observat un nou slogan folosit de PSD: "Let's make PSD great again" (trad. Haideti sa facem PSD maret din nou). Practic, noul slogan este o adaptare a motto-ului campaniei lui Donald Trump, presedintele SUA: "Make America Great Again". Premierul Viorica Dancila: "Ma intreb daca asa se comporta cu partenerele lor" In SUA, mesajul "Make America Great Again" a fost folosit de mai multi lideri politici inainte de Donald Trump: Ronald Reagan in 1980, Bill Clinton in 1992 sau Hillary Clinton in campania interna a Partidului Democrat di ...