PSD spune ca 'profesorul' Iohannis nu știe matematica: Daca Parlamentul are 465 de membri, iar PSD are 198, cat la suta este 'marea majoritate' a PSD?

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că este nevoie cât mai repede de alegeri parlamentare anticipate pentru că sondajele şi scrutinele organizate în ultima vreme arată că românii îşi doresc o schimbare. Totodată, el a spus că "este imposibil de gestionat un an întreg cu acea mare majoritate pesedistă" în Parlament.

În replică, PSD a publicat un grafic care îl contrazice pe șeful statului, însoțit de următorul text: „Problema de aritmetica pentru profesorul Iohannis care sustine ca PSD are „o mare majoritate” in Parlament: Daca Parlamentul are 465 de membri, iar PSD are 198, cat la suta este `marea majoritate a PSD? / Răspuns: Pentru Iohannis, 42% e „mare majoritate”.”.

