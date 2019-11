PSD strange randurile impotriva lui Klaus Iohannis: securea razboiului intern, ingropata in campanie

Intrarea Vioricăi Dăncilă în turul doi al alegerilor prezidențiale îi determină pe pesediști să-și amâne conflictele interne de partid și să pună umărul la campanie în următoarele săptămâni. Vorbim aici de organizația județeană a PSD Cluj, unde numirea lui Liviu Alexa în funcția de președinte a stârnit un val de nemulțumiri la vremea respectivă.

Fostul lider al organizației, deputatul Gabriel Horia Nasra, era nemulțumit de decizie și se înscria în PRO România, decizie la care ulterior a revenit.

Conflictul dintre fostul lider (Gabriel Horia Nasra) și actualul președinte (Liviu Alexa) mai are însă de așteptat pentru moment deoarece conștientizează cât de mult contează implicarea în campanie în următoarele zile.

Cei doi au transmis mesaje de mobilizarea după aflarea rezultatelor din primul tur al alegerilor.

Gabriel Horia Nasra: „PSD Cluj a trecut prin momente dificile în ultimele săptămâni, însă în ultimele zece zile de campanie electorală trebuie să punem umărul și să trecem în plan secund jignirile aduse de intrușii trecători. În cinci ani, Klaus Iohannis a ratat să transforme România într-o putere regională, într-un context economic favorabil și într-unul extern deosebit de ofertant pentru țară. Iohannis nu a știut să poarte jobenul prezidențial și nu a reușit nici măcar să se apropie de renumele și prestanța politică a unor lideri vecini, darămite occdentali. Așteptăm cu toții o confruntare face-to-face Viorica Dăncilă - Klaus Iohannis! Domnule Președinte, nu puteți fugi de o astfel de dezbatere! Așteptăm cu interes o discuție pe teme de țară mari și importante, cum ar fi descentralizarea și regionalizarea, creșterea natalității, opțiuni ale diplomației românești în concertul european și internațional. Până în 24 noiembrie, stimați colegi, cu toții să avem un singur gând: Viorica Dăncilă Președinte!”, a precizat Horea Nasra pe pagina sa de Facebook.

De cealaltă parte, actualul președinte al PSD Cluj, Liviu Alexa, preciza într-un mesaj pe Facebook: „Dragi prieteni, scorul de aseara pe Cluj e la fel ca cel de la europarlamentare. Diferenta majora e ca noi avem un castig real, mult mai important. Castigul intern. Am recastigat o ECHIPĂ, in aceasta luna s-a muncit cu ardoare, s-au facut lucruri nemaifacute de 10 ani. Asta e castigul nostru! Am scapat de multi tradatori, de sabotaje interne, mai avem ceva tradatori, dar ii eliminam acum, cat mai rapid. Important e ca ati fost foarte buni! Important e ca mai avem multe batalii in fata, una importanta: Viorica Dancila la Cotroceni. Cine a zis ca nu are sanse in doi? Sa isi astupe gura. Scorul PSD e senzational, al PNL e dezastruos. Ei sperau la o diferenta zdrobitoare in turul 1 si... pufff! S-au spart. Tineti minte! In turul 2, TOTUL se joaca!”,

Turul doi al alegerilor prezidențiale are loc în 24 noiembrie. Românii sunt chemați la urne pentru a alege între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă.