PSD Suceava: Vanitatea ucide! Cum e domnule președinte cu extinderea numarului de paturi la ATI? In țara mori oamenii din cauza minciunilor voastre

PSD Suceava protestează vehement față de ieșirile publice ale președintelui Klaus Iohannis care laudă seară de seară Guvernul Orban și tot ceea ce face el, dar realitatea în teren este cruntă - se moare pentru că nu există paturi la ATI, că nu sunt materiale medicale, că nu există seriozitate și responsabilitate:

”Vanitatea ucide la Suceava

Cum e Dle. Președinte Iohannis cu asigurările pe care ni le tot dați privind condițiile de tratare a pacienților Covid? Cum e Jupâne cu extinderea numărului de unități ATI pentru cei care nu mai au alta șansă? Cum e Boss cu Guvernul care tu zici că face minuni în timp ce, de fapt, îngroapă din ce în ce mai mulți oameni?

S-a defectat unitatea mobilă pentru ATI abia instalată la Spitalul Județean de Urgența Suceava. Conducerea SJU a anunțat că nu se mai internează bolnavi pentru ca nu pot fi tratați până la remedierea defecțiunii, iar această decizie seamănă cu certitudinea ca vor muri și mai mulți oameni. Unitatea mobilă ATI a ajuns la SJU prin eforturi și generozitatea unor oameni, doar că vai nouă ... banii donatorilor au fost folosiți pentru a cumpăra instalații defecte.

Nu-i vorbă că ar fi fost capabil Guvernul să crească numărul paturilor ATI, cum se laudă mincinos de câte ori au in fața o cameră de luat vederi, dar liderii liberali ai Sucevei nu pot asigura dreptul romanilor la sănătate nici măcar din investițiile altora. Sub conducerea liberală Suceava a trimis cei mai mulți români in pribegia culegerii de căpșuni; acum își adaugă, in mod tragic un alt record, acela al oamenilor îngropați de Covid.

Pe de o parte virusul ucide o parte din membrii familiilor noastre, ucide prieteni, cunoscuți, oameni dragi, mulți, mult prea mulți. Pe de altă parte incompetența celor care ne conduc ucide in plus. Goana vanitoșilor după merite false produce chiar mai multe victime. Discursul triumfalist al Președintelui care ne tot anunță televizat că situația spitalelor se îmbunătățește e contrazis de tragediile pe care le vedem in viața noastră de zi cu zi. E mai importantă „poza” așa cum vrea să o descrie electoral jupânul din deal, decât adevărul dramelor din jurul nostru. Vanitatea de a se prezenta cu toții drept „eroi ai luptei cu Covid-ul” e mai importantă decât empatia pentru soarta unor oameni care agonizează și mor nu de boală, ci pentru că nu pot fi tratați!”, scriu social-democrații suceveni pe pagina de Facebook a organizației.