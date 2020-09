PSD sustine ca a castigat in municipiile Slatina si Caracal si in patru orase

Candidatii social-democrati au castigat alegerile in municipiile Slatina si Caracal, in orasele Bals, Corabia, Piatra-Olt si Potcoava, iar candidatii PNL au castigat functiile de primar in orasele Scornicesti si Draganesti-Olt, potrivit presedintelui PSD Olt, Marius Oprescu.