PSD Teleorman: primarul suspendat din Videle a demisionat din partid. Nicolae Badanoiu ceruse demontarea bannerelor cu Viorica Dancila

PSD Teleorman anunță pe pagina oficială de Facebook că primarul suspendat al orașului Videle, care a vrut să elimine de pe stâlpi bannerele electorale ale Vioricăi Dăncilă, a renunțat, prin demisie, în luna iulie, la calitatea de membru al organizației județene a partidului. „Cu privire la recentele declarații apărute în presa națională și locală, referitoare