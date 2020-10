PSD TRAGE in Florin Citu și il acuza: 'Vrea sa mareasca TVA si nu stie ce sa mai inventeze ca sa nu prezinte romanilor bugetul pe 2021'

Social-democraţii au transmis că ministrul de Finanţe „vrea să mărească TVA şi nu ştie ce să mai inventeze ca să nu prezinte românilor bugetul pe 2021 pentru că atunci secretul lui ar sări în aer”, după ce Florin Cîţu a dat din nou asigurări că nu vor fi creşteri de taxe din 2021, anunță news.ro.

„Cîţu vrea să mărească TVA şi nu ştie ce să mai inventeze ca să nu prezinte românilor bugetul pe 2021 pentru că atunci secretul lui ar sări în aer! Faptul că minte, jigneşte şi se ascunde după scuze penibile arată disperarea sa. Românii au o alegere clară: între PSD, care a propus transparent scăderea impozitului pe salarii şi PNL, care ţine la secret creşterea TVA. Chiar aşa, cât credeţi că va fi noul TVA majorat de Cîţu: 22%, 23% sau 24%?”, arată o postare marţi pe pagina de Facebook a PSD.

Ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, a dat din nou asigurări marţi că nu vor exista creşteri de taxe anul viitor, soluţia autorităţilor fiind taxe mai mici şi mai puţine, pe care să le poată plăti toată lumea.

”PNL va prezenta o viziune asupra bugetului şi de anul viitor şi asupra anilor următori până în 2024, odată cu programul de guvernare. Noi vom prezenta pentru români viziunea noastră pentru dezvoltarea României, care include bineînţeles şi o politică bugetară. Da, trebuie să observ faptul că socialiştii deja spun că Guvernul liberal va face bugetul pe anul viitor. Şi au dreptate, vom face bugetul pe anul viitor şi îl vom prezenta. Nu veţi vedea creşteri de taxe anul viitor. V-am spus acest lucru din primul moment în care am preluat mandatul şi vă voi spune de fiecare dată. Mai mult, avem ca exemplu anul 2020. În anul 2020, guvernul liberal este primul guvern care scoate toate taxele introduse de socialişti. Am scos supraacciza la carburant, am scos supraimpozitarea contractelor part-time, am scos TVA defalcată, am eliminat Ordonanţa 114, toată plină de taxe. Toate aceste taxe au fost introduse de Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu şi gaşca lor prin votul pe care l-au dat când erau în guvern sau în Parlament. Am scos toate aceste taxe şi am avut rezultate foarte bune la buget”, a declarat marţi Florin Cîţu.