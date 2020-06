PSD va conduce comisia parlamentara pentru verificarea achizițiilor din starea de urgența

Plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului a aprobat, marţi, înfiinţarea unei comisii de anchetă privind achiziţiile şi gestionarea stării de urgenţă, cu 337 voturi „pentru” şi 3 abţineri, relatează Agerpres. Potrivit hotărârii de înfiinţare, comisia are ca obiective analiza fundamentării şi eficienţei măsurilor de informare, verificare şi monitorizare epidemiologică a cetăţenilor români care s-au […] The post PSD va conduce comisia parlamentară pentru verificarea achizițiilor din starea de urgență appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.