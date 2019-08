PSD va continua guvernarea chiar si in cazul plecarii ALDE - SURSE

Viorica Dancila 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lucrurile par din ce in ce mai clare pe frontul Coalitiei PSD-ALDE. Astfel, este o chestiune de ore pana cand va fi luata decizia finala. Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, urmeaza sa demisioneze din fruntea Senatului Romaniei, iar ministrii ALDE vor parasi fotoliile ministeriale. Asta in ciuda a ceea ce s-a tot spus pe la colturi ca doi sau trei membri ministri ALDE ar ramane totusi in guvern. Calin Popescu Tariceanu e decis sa RUPA coalitia cu PSD - SURSE Surse la varful PSD sustin pentru ca partidul ”nu va face nici o concesie in plus celor de la ALDE pentru ca decizia oamenilor lui Tariceanu e luata deja si doar cauta momentul si motivul pentru a face si oficial anuntul&rdqu ...