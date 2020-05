PSD va depune moțiune de cenzura Guvernului Orban, daca nu se maresc pensiile

Liderii PSD au decis joi, în cadrul unei ședințe conducerii partidului, să depună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Orban, dacă executivul nu va crește pensiile cu 40% de la 1 septembrie. Moțiunea va fi depusă imediat ce legea va fi modificată, inclusiv dacă mărirea punctului de pensie va fi amânată sau dacă pensiile vor […] The post PSD va depune moțiune de cenzură Guvernului Orban, dacă nu se măresc pensiile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.