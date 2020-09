PSD va renunța la trandafiri. Vasile Dincu, despre rezultatul alegerilor locale in București și rebranduirea partidului

Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, a declarat că nu poate să creadă ca Gabriela Firea a pierdut alegerile din București și a vorbit despre o nouă identitate a PSD. „Nu pot să accept ideea că Gabi Firea a pierdut aceste alegeri. În istoria politicii mondiale sunt președinți care au pierdut de multe ori […] The post PSD va renunța la trandafiri. Vasile Dîncu, despre rezultatul alegerilor locale în București și rebranduirea partidului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.