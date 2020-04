PSD Vrancea solicita demisia prefectului si a purtatorului sau de cuvant, care ar fi vorbit cu o ziarista, fara masca

Partidul Social Democrat (PSD) Vrancea a solicitat, marţi, demisia prefectului judeţului, Gheorghiţă Berbece, şi a purtătorului său de cuvânt, Adrian Creţu, după ce acesta din urmă ar fi fost surprins în timp ce vorbea cu o ziaristă fără a purta mască de protecţie, potrivit unui comunicat de presă al formaţiunii politice, potrivit Agerpres.

"PSD Filiala Vrancea solicită ca purtătorul de cuvânt al Instituţiei Prefectului Vrancea să fie demis, având în vedere modul în care marţi, 14 aprilie 2020, a purtat o conversaţie cu o ziaristă în faţa instituţiei unde lucrează. Deşi există o hotărâre a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea în care purtarea măştii şi distanţa socială sunt măsuri obligatorii, Creţu nu respectă regulile minimale în caz de epidemie şi riscă să îmbolnăvească toţi funcţionarii publici din Instituţia Prefectului prin comportamentul său imatur. I-am cere demisia, dar ne aşteptăm să nu aibă bunul-simţ şi responsabilitatea necesare unui astfel de gest. (...) Din imaginile surprinse reiese că a gestionat ineficient atât protecţia sa, a celor cu care a intrat în contact, cât şi pe cea a funcţionarilor publici din Instituţia Prefectului, care nu au nicio vină că sunt colegi cu un inconştient", se arată în comunicatul PSD Vrancea.

Social-democraţii vrânceni susţin că prefectul se face vinovat de comportamentul purtătorului de cuvânt, care nu respectă măsurile impuse cetăţenilor din Vrancea şi pune în pericol instituţia Prefectului, care ar putea deveni "Spitalul Militar Focşani 2 în materie de răspândire a COVID-19".

"Prefectul Berbece se face vinovat că acceptă comportamentul purtătorului său de cuvânt, angajat fără niciun fel de concurs pe un post public, în cadrul Cancelariei Prefectului! Ca şef al unei instituţii publice, Berbece are obligaţia să verifice dacă şi angajaţii din subordinea sa respectă măsurile impuse tuturor cetăţenilor din Vrancea! Avem dovada că nu îi verifică şi le permite acestora să pună în pericol tot colectivul Instituţiei Prefectului. Cu Adrian Creţu la Cancelaria Prefectului (...) Prefectura Vrancea riscă să devină Spitalul Militar Focşani 2. Pentru toate aceste motive, PSD Vrancea solicită demiterea, de urgenţă, a purtătorului de cuvânt Adrian Creţu şi demisia prefectului Berbece pentru ca lucrurile să intre pe un făgaş normal, iar Prefectura Vrancea să nu devină Spitalul Militar Focşani 2, în materie de răspândire a COVID-19", se precizează în comunicat.

În replică, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Vrancea susţine că a purtat mască în timpul conversaţiei cu ziarista, dar a dat-o jos la un moment dat, pentru că "i s-a atras atenţia că o poartă invers".

"Astăzi am ieşit în faţa instituţiei pentru a răspunde întrebărilor unui jurnalist. Ambii purtam mască şi am stat la aproximativ un metru jumătate unul faţă de altul. Recunosc, nu umblu cu ruleta în buzunar. La un moment dat, jurnalista mi-a atras atenţia că port masca invers, motiv pentru care am dat-o jos. După câteva zeci de secunde discuţia s-a terminat (...) iar eu am intrat în instituţie, mi-am luat o nouă mască", a scris pe pagina de socializare Adrian Creţu.

Acesta afirmă că ar fi primul afectat dacă ar contacta virusul SARS-CoV-2, care pentru el "ar fi mortal", deoarece suferă de BPOC (boala pulmonară obstructivă cronică - n.red).

"Cât despre posibilitatea de a infecta pe cineva, vreau să le spun celor de la pesede că sufăr de BPOC şi pentru mine este mortal virusul, forma şi evoluţia bolii în cazul contactării fiind extreme. Cu toate acestea, am ales să mă implic, să merg la muncă (...). Unii vor spune că este inconştienţă sau bravadă. Eu spun că este modul meu de a gândi, de a mă comporta, de a trăi", a susţinut Adrian Creţu.