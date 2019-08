Psihiatria din Constanta a primit in 2018 aproape 800.000 de euro de la CJC. Managerul Catalin Grasa recunoaste ca nu a folosit banii - Asta e. Facem ce putem!“ (documente + galerie foto)

„Orice secţie de psihiatrie, indiferent că este de ev mediu românesc sau din occident, este o bombă cu ceas”, spune fosta şefă al Secţiei de Psihiatrie din Constanţa, dr. Diana Cârjaliu.

450.000 de lei pentru igienizare

În aceste zile, după tragedia petrecută în Spitalul de Psihiatrie de la Săpoca, toată lumea şi-a adus aminte de această ramură a medicinii, rămasă în ultimii 20 de ani codaşă la capitolul finanţare. (Singurele lucrări efectuate au fost de igienizare şi alte lucrări minime de întreţinere). Dacă nu aş fi luat la mână documente, simple hotărâri de Consiliu Judeţean, aş fi fost tentată să merg alături de turmă şi să spun că şi la nivelul judeţului Constanţa Psihiatria a fost văduvită de bani. Surpriză însă, bani au existat, managementul Spitalului Judeţean, în subordinea căruia funcţionează Secţia de la Palazu, a fost defectuos. Dar asta se întâmplă când politica stă la masă în biroul de director al spitalului!Evident că nimeni nu putea anticipa cazul Săpoca. Însă nu trebuie să se mai ajungă niciodată acolo. Recent, şefa Secţiei de Psihiatrie din Constanţa, dr., a demisionat, acuzând subfinanţarea secţiei şi lipsa de interes din partea managerului Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, dr., şi a conducerii Consiliului Judeţean, instituţie care bugetează activitatea medicală la nivelul spitalului.Consilierii judeţeni se întrunesc în şedinţă de Consiliu. Printre altele, votează bugetul Spitalului Judeţean (- Secţiei de Psihiatrie îi sunt alocaţi 3.580.000 de lei (aprox. 800.000 de euro, la cursul mediu euro de anul trecut de 4,65). Banii fuseseră solicitaţi chiar de managementul spitalului.O nouă şedinţă de Consiliu Judeţean, aleşii votează rectificarea bugetului de venituri şi modificarea listei de investiţii pentru Spitalul Judeţean. Din suma iniţială alocată pentru Psihiatrie, de 3,6 milioane, rămân 2 milioane de leiConducerea spitalului decide ca diferenţa de bani să fie redistribuită pentru cheltuieli materiale ale spitalului. Bomboana pe colivă vine abia înÎn data de, din nou şedinţă de Consiliu Judeţean, o nouă rectificare a bugetului de venituri şi modificarea listei de investiţii pentru Spitalul JudeţeanDin cele două milioane, rămân 100.000 de lei, bani folosiţi din spusele dr. Cătălin Grasa pentru reabilitarea gardului de la Psihiatrie. 1,9 milioane de lei se restituie de managementul spitalului către Consiliul Judeţean, iar explicaţia o găsiţi înSuma de trei milioane şi jumătate de lei a fost irosită pentru că nu au existat voinţă şi pricepere din partea managementului Spitalului Judeţean.Am stat de vorbă ieri despre această situaţie, care în orice ţară normală la cap s-ar lăsa măcar cu o sancţiune, dacă nu cu demiterea din funcţie, cu managerul SCJU, dr.. Iniţial, acesta a lăsat să se înţeleagă că banii ar fi fost cumva alocaţi doar pe hârtie. A rămas că va verifica exact şi va reveni cu date exacte.. Când tu, jurnalist, discuţi oficial cu un manager de instituţie, te aştepţi să nu fii minţit sau luat la mişto. Aşa că am luat calea Consiliului Judeţean să verificăm dacă acei bani au existat în realitate.Cum preşedintele CJC se afla în concediu, am discutat cu administratorul judeţului,Aceasta a precizat că banii au fost alocaţi şi necheltuiţi de Spitalul Judeţean. Termenul corect este „neangajaţi”. Ulterior, aşa cum reiese şi din hotărârile prezentate mai sus, la rectificare, banii au fost redirecţionaţi, dar pentru că spitalul a renunţat la ei.Consiliul de Administraţie al SCJU pare un loc unde nimeni nu poate intra. Ei bine, am reuşit să discutăm cu, membru în CA din partea administraţiei judeţene. Amănuntele de culise pot face obiectul unui alt material, cert este că aceasta ne-a relatat cu documente acelaşi lucru: banii nu au fost utilizaţi! De ce? Rămâne un mister!În cadrul Consiliului de Administraţie, managerul spitalului ar fi spus că 2018 a fost un an în care s-au făcut multe achiziţii, iar priorităţile au fost cu totul altele, gen achiziţie RMN din Policlinica 2 sau secţia de paliaţie de la „Casa Soarelui“, că personalul care se ocupă de achiziţii este insuficient ş.a.m.d.Răspunsul l-am primit după câteva ore de la managerul spitalului, care, brusc, descoperise apa caldă: „Am verificat, aşa este, banii au fost alocaţi, dar nu am putut să-i utilizăm, pentru că un proiect pentru o clădire nouă nu se face într-un an de zile!” Serios? Atunci de ce i-aţi mai cerut? Întrebarea a rămas în aer! Dr. Grasa a mai apucat să spună că are un studiu de fezabilitate din 2011 care însă nu mai este de actualitate şi aştepta ca psihiatrii să îi spună cum trebuie să arate noua clădire a spitalului, de parcă medicii de la Palazu se pot da de trei ori peste cap şi transforma brusc în ingineri constructori. Sigur, e la îndemâna unui manager, slab, fie vorba între noi, să găsească vinovaţi altundeva decât acolo unde ei chiar există şi stau pe un purcoi de bani.După ce şeful secţiei a demisionat şi după ce toată ţara vorbeşte despre cele întâmplate la Săpoca, conducerea spitalului s-a trezit să ceară Consiliului Judeţean nişte firimituri, faţă de bugetul pe care l-au avut anul trecut şi l-au dat înapoi. „Au cerut 670.000 pentru Secţia de Psihiatrie, dar după ce solicitarea a fost analizată, vor primi în luna septembrie 450.000 de lei pentru igienizare”, ne-a precizat administratorul judeţului, Mirela MatichescuPreşedintele Consiliului Judeţean a fost într-o vizită în urmă cu 10 zile la Secţia de Psihiatrie de la Palazu Mare şi a constatat că se impune alocarea acestor fonduri.„Facem ce putem să facem cu doctoriţa Panţu (n.r. actualul şef al Secţiei de Psihiatrie)”, a conchis, resemnat, managerul Grasa, care dovedeşte că nu înţelege nici în al treisprezecelea ceas că