Psiholog: 'Cel mai mare succes in viata il au cei cu note de 7 sau 8'

studenti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe platforma Contributors.ro, psihologul si antreprenorul Ovidiu Atanasiu, fondatorul Success Academy, pe care o defineste ca ”facem ce scoala nu face”, analizeaza sistemul de educatie din Romania, oferind perspectiva sa asupra modului in care scoala pregateste elevii pentru adevaratele nevoi ale pietei muncii. ”Multi oameni nu inteleg drumul pe care merge educatia in Romania. Si nici nu au cum sa inteleaga. Daca nu ai lucrat vreodata in business, ca sa VEZI si sa SIMTI cum se pune problema, …e foarte greu de inteles ce este gresit. Si, mai mult de atat, daca persisti sa mergi paralel cu drumul, fiind convins ca mergi pe drumul bun, e si mai greu sa intelegi cealalta Romanie, c ...